У привітанні головнокомандувач зазначив, що війська ТРО стали невіддільною частиною Збройних сил України.

Увага Сили ТрО – це 32 бригади, більшість взяла участь у війні, – Резніков

Вітаю з Днем територіальної оборони України! Сформовані безпосередньо під час війни, ви стали невіддільною частиною ЗСУ і страшним сном для ворога. Ви взяли до рук зброю, щоб захистити свободу і рідних. Ще вчора люди мирних професій, сусіди, колеги, друзі, сьогодні – побратими і посестри,

– зазначив Залужний.

Він відзначив, що Сили територіальної оборони ЗСУ довели, що українці сміливі, вільні та незламні.

ЗСУ – це сім'я: відеопривітання силам ТРО від Генштабу

Зверніть увагу! Наймолодший рід військ Збройних Сил України отримав свій день у 2020 році. Свято встановлене Указом Президента України № 417/2020. Саме сили ТРО допомогли військовим ЗСУ у перші дні вторгнення стримати натиск, разом героїчно боролися і відкинули ворога з Київщини, Чернігівщини, Сумщини.

До привітань долучився і командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він наголосив, що впродовж останніх 7 місяців Сили ТРО з честю довели у боях, що готові та спроможні чинити супротив ворогу.

Міцна територіальна оборона – це сила, що присутня у кожній громаді та на яку розраховує країна, тому Ваші патріотизм і підготовленість є надійною та гарантованою допомогою у захисті держави від російської агресії,

– зазначив Наєв.

До теми – Залужний вручає бойові прапори бригадам ТРО: дивитись відео

"Залишили комфорт, щоб дати відсіч ворогу"

Міський голова Мелітополя Іван Федоров своєю чергою зауважив, що мелітопольці також мають своїх янголів-охоронців, які виборюють свободу нашого міста, як і всіх тимчасово окупованих територій на передовій.

У мирний час у кожного з вас була своя професія, часто не пов'язана з військовою справою, свій теплий дім, спілкування з близькими, свій звичний розпорядок дня. Але коли росія повномасштабно напала на Україну ви, залишивши комфорт і ризикуючи найціннішим, дали відсіч ворогу,

– зазначив Іван Федоров.

Мер Львова Андрій Садовий у своєму вітанні окремо подякував бійцям 125-ї та 103-ї бригад Територіальної оборони, які захищають Львівщину на сході та півдні України, щоб ворог не зміг пробратись ближче.

Ми знаємо випадки, коли на початку повномасштабного вторгнення саме бійці тероборони без належної зброї змогли захистити свою домівку. Це чоловіки та жінки, які не відкладали на майбутнє, а стали в перших рядах добровольців,

– наголосив Андрій Садовий.