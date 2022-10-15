На початку жовтня Україна вітала захисників з Днем територіальної оборони. Генштаб ЗСУ 16 жовтня повідомив, що Верховний Головнокомандувач Зеленський відзначив прапорами три бригади Сил ТрО.

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Які бригади отримали Бойові прапори

Окрім Зеленського, на урочистостях також був присутній Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Знамена отримали ті бригади, які беруть участь у бойових діях, зокрема:

118 окрема бригада Сил ТрО ЗСУ у Черкаській області;

120 окрема бригада у Вінницькій області;

129 криворізька бригада Сил ТрО.

Забарвлення прапорів – малинове, що нагадує козацькі стяги. Також на ньому видніється надпис: "За Україну, за її волю" та назва підрозділу, якому вручають знамено.

Бойовий прапор військової частини Збройних Сил України є символом честі, доблесті, слави та зобов'язує кожного військовослужбовця Збройних Сил України віддано служити Українському народові, мужньо, вміло і непохитно боронити Українську державу, не шкодуючи свого життя,

– йдеться у Статуті внутрішньої служби ЗСУ.

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Територіальна оборона стоїть пліч-о-пліч з солдатами ЗСУ

Що таке Тро Це окремий рід сил ЗСУ. Бойові підрозділи Сил територіальної оборони створюють під час воєнного стану задля захисту від ворога окремих громад чи Обласних військових адміністрацій. Основні завдання і положення про те, що повинні робити бійці ТрО визначені у законі "Про основи національного спротиву", який ухвалили 16 липня 2021.

Джерело: Це окремий рід сил ЗСУ. Бойові підрозділи Сил територіальної оборони створюють під час воєнного стану задля захисту від ворога окремих громад чи Обласних військових адміністрацій. Основні завдання і положення про те, що повинні робити бійці ТрО визначені у законі "Про основи національного спротиву", який ухвалили 16 липня 2021.Джерело: Харківський обласний ТЦК та СП

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Батальйони Сил тероборони разом з іншими військовослужбовцями Збройних Сил України звільняють українські міста від ворога. Так, наприклад, завдяки Силам ТрО "Схід" вдалось деокупувати такі населені пункти на початку жовтня: Архангельське, Старосілля та Велику Олександрівку.

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