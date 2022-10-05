Як зазначили в описі до відео, ще недавно Криворізька окрема бригада територіальної оборони робила світлини біля пам'ятника Херсонському кавуну та розбитих ними блок-постів. А сьогодні вони вже звільнили низку населених пунктів.
Цікаво Оточуємо за аналогією з Лиманом, – військовий оглядач про ситуацію на Херсонщині
Нові три населені пункти під прапором України
Так, регіональне управління Сил ТрО "Схід" зазначає, що 4 вересня захисники України звільнили:
- Архангельське,
- Старосілля,
- Велику Олександрівку.
Герої України впевнені – росіяни або "будуть тікати з нашої землі або ляжуть у неї".
Бо як кажуть бійці інших бригад нашого регіонального управління: "Бійся Бога та ТрО Кривого Рогу!"
– зазначили в дописі.
Захисники звільнили Архангельське, Старосілля та Велику Олександрівку: відео
Які ще населені пункти на Херсонщині звільнили станом на 4 жовтня
Окрім зазначених населених пунктів, на Херсонському напрямку станом на 15 годину 4 жовтня звільнено також:
- Давидів Брід,
- Блакитне,
- Новодмитрівка,
- Нововоскресенське,
- Новомиколаївка,
- Новопетрівка,
- Дудчани.
Як повідомляли у мережі, Давидів Брід був основним рубежем оборони російських окупантів. І його звільнення у Міноборони України уже підтвердили. Більше про це – читайте за посиланням.
Контрнаступ на Херсонщині: останні новини
- Українська армія активно наступає на Херсонщині та звільняє містечко за містечком, село за селом. Так, захисники 2 жовтня, попередньо, увійшли у Золоту Балку та Шевченківку.
- Також в мережі появилися фото з села Хрещенівка та українськими прапорами біля її вказівника.
- Захисники встановили також стяг над пам'ятником "Дари Херсонщини", який розташований поблизу села Осокорівка.
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