Як зазначили в описі до відео, ще недавно Криворізька окрема бригада територіальної оборони робила світлини біля пам'ятника Херсонському кавуну та розбитих ними блок-постів. А сьогодні вони вже звільнили низку населених пунктів.

Цікаво Оточуємо за аналогією з Лиманом, – військовий оглядач про ситуацію на Херсонщині

Нові три населені пункти під прапором України

Так, регіональне управління Сил ТрО "Схід" зазначає, що 4 вересня захисники України звільнили:

Архангельське,

Старосілля,

Велику Олександрівку.

Герої України впевнені – росіяни або "будуть тікати з нашої землі або ляжуть у неї".

Бо як кажуть бійці інших бригад нашого регіонального управління: "Бійся Бога та ТрО Кривого Рогу!"

– зазначили в дописі.

Захисники звільнили Архангельське, Старосілля та Велику Олександрівку: відео

Які ще населені пункти на Херсонщині звільнили станом на 4 жовтня

Окрім зазначених населених пунктів, на Херсонському напрямку станом на 15 годину 4 жовтня звільнено також:

Давидів Брід,

Блакитне,

Новодмитрівка,

Нововоскресенське,

Новомиколаївка,

Новопетрівка,

Дудчани.

Як повідомляли у мережі, Давидів Брід був основним рубежем оборони російських окупантів. І його звільнення у Міноборони України уже підтвердили. Більше про це – читайте за посиланням.

Зверніть увагу! Генштаб ЗСУ поки офіційно не підтверджував звільнення усіх вище названих населених пунктів.

Контрнаступ на Херсонщині: останні новини

Українська армія активно наступає на Херсонщині та звільняє містечко за містечком, село за селом. Так, захисники 2 жовтня, попередньо, увійшли у Золоту Балку та Шевченківку.

Також в мережі появилися фото з села Хрещенівка та українськими прапорами біля її вказівника.

Захисники встановили також стяг над пам'ятником "Дари Херсонщини", який розташований поблизу села Осокорівка.

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