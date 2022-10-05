Як зазначили в описі до відео, ще недавно Криворізька окрема бригада територіальної оборони робила світлини біля пам'ятника Херсонському кавуну та розбитих ними блок-постів. А сьогодні вони вже звільнили низку населених пунктів.

Цікаво Оточуємо за аналогією з Лиманом, – військовий оглядач про ситуацію на Херсонщині

Нові три населені пункти під прапором України

Так, регіональне управління Сил ТрО "Схід" зазначає, що 4 вересня захисники України звільнили:

  • Архангельське,
  • Старосілля,
  • Велику Олександрівку.

Герої України впевнені – росіяни або "будуть тікати з нашої землі або ляжуть у неї".

Бо як кажуть бійці інших бригад нашого регіонального управління: "Бійся Бога та ТрО Кривого Рогу!"
– зазначили в дописі.

Захисники звільнили Архангельське, Старосілля та Велику Олександрівку: відео

Які ще населені пункти на Херсонщині звільнили станом на 4 жовтня

Окрім зазначених населених пунктів, на Херсонському напрямку станом на 15 годину 4 жовтня звільнено також:

  • Давидів Брід,
  • Блакитне,
  • Новодмитрівка,
  • Нововоскресенське,
  • Новомиколаївка,
  • Новопетрівка,
  • Дудчани.

Як повідомляли у мережі, Давидів Брід був основним рубежем оборони російських окупантів. І його звільнення у Міноборони України уже підтвердили. Більше про це – читайте за посиланням.

Контрнаступ на Херсонщині: останні новини

Вас це може зацікавити – огляд карти бойових дій за 4 жовтня: дивіться відео