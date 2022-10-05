Как отметили в описании к видео, еще недавно Криворожская отдельная бригада территориальной обороны делала фотографии возле памятника Херсонскому арбузу и разбитым ими блок-постам. А сегодня они уже освободили ряд населенных пунктов.
Интересно Окружаем по аналогии с Лиманом, – военный обозреватель о ситуации на Херсонщине
Новые три населенных пункта под флагом Украины
Так, региональное управление Сил ТрО "Восток" отмечает, что 4 сентября защитники Украины освободили:
- Архангельское,
- Староселье,
- Большую Александровку.
Герои Украины уверены – россияне или "будут убегать с нашей земли или лягут в нее".
Как говорят бойцы других бригад нашего регионального управления: "Бойся Бога и ТрО Кривого Рога!"
– отметили в сообщении.
Защитники освободили Архангельское, Староселье и Великую Александровку: видео
Какие еще населенные пункты в Херсонской области освободили по состоянию на 4 октября
Кроме указанных населенных пунктов, на Херсонском направлении по состоянию на 15 часов 4 октября освобождены также:
- Давидов Брод,
- Блакитное,
- Новодмитровка,
- Нововоскресенское,
- Новониколаевка,
- Новопетровка,
- Дудчаны.
Как сообщали в сети, Давидов Брод был основным рубежом обороны российских оккупантов. И его освобождение в Минобороны Украины уже подтвердили. Больше об этом – читайте по ссылке.
Контрнаступление на Херсонщине: последние новости
- Украинская армия активно наступает в Херсонской области и освобождает городок за городком, село за селом. Так, защитники 2 октября предварительно вошли в Золотую Балку и Шевченковку.
- Также в сети появились фото из села Крещеновка и украинскими флагами у ее указателя.
- Защитники установили также флаг над памятником "Дары Херсонщины", который расположен вблизи села Осокоровка.
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