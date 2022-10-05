Как отметили в описании к видео, еще недавно Криворожская отдельная бригада территориальной обороны делала фотографии возле памятника Херсонскому арбузу и разбитым ими блок-постам. А сегодня они уже освободили ряд населенных пунктов.

Интересно Окружаем по аналогии с Лиманом, – военный обозреватель о ситуации на Херсонщине

Новые три населенных пункта под флагом Украины

Так, региональное управление Сил ТрО "Восток" отмечает, что 4 сентября защитники Украины освободили:

Архангельское,

Староселье,

Большую Александровку.

Герои Украины уверены – россияне или "будут убегать с нашей земли или лягут в нее".

Как говорят бойцы других бригад нашего регионального управления: "Бойся Бога и ТрО Кривого Рога!"

– отметили в сообщении.

Защитники освободили Архангельское, Староселье и Великую Александровку: видео

Какие еще населенные пункты в Херсонской области освободили по состоянию на 4 октября

Кроме указанных населенных пунктов, на Херсонском направлении по состоянию на 15 часов 4 октября освобождены также:

Давидов Брод,

Блакитное,

Новодмитровка,

Нововоскресенское,

Новониколаевка,

Новопетровка,

Дудчаны.

Как сообщали в сети, Давидов Брод был основным рубежом обороны российских оккупантов. И его освобождение в Минобороны Украины уже подтвердили. Больше об этом – читайте по ссылке.

Обратите внимание! Генштаб ВСУ пока официально не подтверждал освобождение всех вышеназванных населенных пунктов.

Контрнаступление на Херсонщине: последние новости

Украинская армия активно наступает в Херсонской области и освобождает городок за городком, село за селом. Так, защитники 2 октября предварительно вошли в Золотую Балку и Шевченковку.

Также в сети появились фото из села Крещеновка и украинскими флагами у ее указателя.

Защитники установили также флаг над памятником "Дары Херсонщины", который расположен вблизи села Осокоровка.

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