Об этом на своей странице в Facebook заявил украинский предприниматель, инвестор, основатель компании "White Rock Management" Сергей Тронь.

Криптообменники и криптобиржи смогут работать официально. Криптоактивы украинцев будут защищены от злоупотреблений или мошенничества. Возможность легально развивать бизнес в Украине привлечет в нашу страну криптоинвесторов со всего мира,

– рассказал Сергей Тронь.

По его словам, сегодня Украина входит в топ-5 стран-криптолидеров, ведь ежедневный объем транзакций с виртуальными активами в нашей стране составляет 150-200 миллионов долларов. При этом капитализация виртуальных активов — более 2 миллиардов долларов. Но долгое время рынок вынужденно находился в “серой” зоне из-за отсутствия отраслевой законодательной базы. Теперь положение дел измениться.



Сергей Тронь также отметил, что Закон “О виртуальных активах” во многом является рамочным и он потребует дальнейшей существенной детализации, в частности принятия соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

Но сегодня мы даем четкий сигнал мировому сообществу — в Украине легализована криптовалюта. И это позволит нам совершить серьёзный скачок, главное завершить начатое,

– настаивает основатель компании White Rock Management.

Напомним, ранее Сергей Тронь рассказал в своем интервью для Bitcoin Magazine, что легализация виртуальных активов – первый шаг к проактивной позиции Украины, а формируя прозрачные правила игры для всех игроков крипторынка, Украина создает новые технологичные и социальные тренды.