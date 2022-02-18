Про це заявив український підприємець, інвестор, засновник компанії White Rock Management Сергій Тронь.

Криптообмінники та криптобіржі зможуть працювати офіційно. Криптоактиви українців будуть захищені від зловживань чи шахрайства. Можливість легально розвивати бізнес в Україні залучить до нашої країни криптоінвесторів з усього світу,

– розповів Сергій Тронь.

За його словами, сьогодні Україна входить до топ-5 країн-криптолідерів, адже щоденний обсяг транзакцій із віртуальними активами у нашій країні становить 150-200 мільйонів доларів. При цьому капіталізація віртуальних активів – понад 2 мільярди доларів. Але довгий час ринок вимушено перебував у сірій зоні через відсутність галузевої законодавчої бази. Тепер стан справ змінитися.

Сергій Тронь також зазначив, що Закон "Про віртуальні активи" багато в чому є рамковим і він вимагатиме подальшої суттєвої деталізації, зокрема ухвалення відповідних змін до Податкового кодексу.

Але сьогодні ми даємо чіткий сигнал світовій спільноті – в Україні легалізована криптовалюта. І це дозволить нам зробити серйозний стрибок, головне завершити розпочате,

– наполягає засновник компанії White Rock Management.

Нагадаємо, раніше Сергій Тронь розповів у своєму інтерв'ю для Bitcoin Magazine, що легалізація віртуальних активів – перший крок до проактивної позиції України, а формуючи прозорі правила гри для всіх гравців крипторинку, Україна створює нові технологічні та соціальні тренди.