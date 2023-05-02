По информации правоохранителей, два днепровских предпринимателя хотели перевезти авиадвигатели Д-36 в Иран, а за продажу "товара" надеялись получить 400 тысяч долларов.

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При этом заказчики хотели использовать двигатели на военно-транспортных самолетах АН-74. В качестве маскировки предприниматели вывезти оборудование планировали под видом комплектующих для магистральных газопроводов. Для этого вносили недостоверные сведения в товарно-транспортные декларации.

"Дельцы" подделали документы на двигатели

В СБУ установили, что организаторы "схемы" – двое владельцев днепровской компании, специализирующейся на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африку.

По оперативной информации, двигатели, которые они пытались нелегально вывезти за границу, похитили ранее во время ликвидации одного из госпредприятий. Дельцы планировали сделать "косметический" ремонт этих агрегатов и изготовить на них поддельные документы для дальнейшей продажи,

– уточняют правоохранители.

Злоумышленники хранили авиапродукцию в ангаре на территории предприятия. Там ее обнаружили правоохранители при обысках по месту работы злоумышленников.



Предприниматели пытались вывезти двигатели в Иран / Фото СБУ



Злоумышленников задержали, двигатели изъяли / Фото СБУ

Внимание ! Двигатели изъяли на экспертизу, после чего их могут передать на нужды оборонно-промышленного комплекса Украины.