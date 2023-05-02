Об этом сообщил руководитель ОО "Дорожный контроль Запад" Александр Климов. Известно, что накануне горожане вышли на протест.

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Против чего бунтуют жители

Глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец рассказал, что жители Сосновки выступили против введения на шахте "Надежда" пилотного проекта, предусматривающего привлечение к работе людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Представитель ЧАО Шахта "Надежда" скандально известный Сергей Троцько (который осенью 2022 года пытался измором с титушками захватить кресло руководителя госпредприятия Шахта №9 Нововолынска) говорит, что таким образом они хотят восполнить нехватку работников,

– отмечает Волынец.

Более того, староста Сосновки Ирина Харчук отмечает, что инициативу привлекать осужденных к работе на шахте не согласовали в Минэнергетики и Минюстиции.

Волынец добавляет, что руководители угледобывающих предприятий Львовской области на фоне мобилизации шахтеров готовы привлекать к работе в шахтах людей, отбывающие наказания, в частности в Дрогобычской исправительной колонии №40.

Что говорят в СБУ

Представитель СБУ во Львовской области Роксолана Яворская в комментарии Суспильному подтвердила обыски на шахте "Надежда".

В то же время, она подчеркнула, что пока на территории предприятия продолжаются следственные действия, обнародовать детали не могут.

Следует отметить, что в соцсетях говорят о привлечении заключенных на шахтах не только на "Надежде", но и на государственном "Волыньугле".

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