Об этом сообщил руководитель ОО "Дорожный контроль Запад" Александр Климов. Известно, что накануне горожане вышли на протест.
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Против чего бунтуют жители
Глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец рассказал, что жители Сосновки выступили против введения на шахте "Надежда" пилотного проекта, предусматривающего привлечение к работе людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Представитель ЧАО Шахта "Надежда" скандально известный Сергей Троцько (который осенью 2022 года пытался измором с титушками захватить кресло руководителя госпредприятия Шахта №9 Нововолынска) говорит, что таким образом они хотят восполнить нехватку работников,
– отмечает Волынец.
Более того, староста Сосновки Ирина Харчук отмечает, что инициативу привлекать осужденных к работе на шахте не согласовали в Минэнергетики и Минюстиции.
Волынец добавляет, что руководители угледобывающих предприятий Львовской области на фоне мобилизации шахтеров готовы привлекать к работе в шахтах людей, отбывающие наказания, в частности в Дрогобычской исправительной колонии №40.
Что говорят в СБУ
Представитель СБУ во Львовской области Роксолана Яворская в комментарии Суспильному подтвердила обыски на шахте "Надежда".
В то же время, она подчеркнула, что пока на территории предприятия продолжаются следственные действия, обнародовать детали не могут.
Следует отметить, что в соцсетях говорят о привлечении заключенных на шахтах не только на "Надежде", но и на государственном "Волыньугле".
СБУ разоблачают предателей: последние новости
- СБУ разоблачила организаторов схем незаконной переправки мужчин за границу. Их услугами воспользовался один из полтавских депутатов.
- Кроме того, сотрудники Службы безопасности в Запорожской области разоблачили на измене главу Полтавского райсуда. Женщину завербовала российская ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В частности, глава Полтавского районного суда "сливала" данные о защитниках Мариуполя.
- Стоит добавить, на днях СБУ сообщила о подозрении послушнику УПЦ МП. Он публично оправдывал российскую агрессию против Украины и военные преступления оккупантов.