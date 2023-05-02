Таким образом, СБУ собрала доказательную базу на еще одного бывшего топ-чиновника. Ему грозит лишение свободы.

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В чем подозревают бывшего руководителя охраны Януковича

Речь идет о Вячеславе Заневском – бывшем руководителе охраны президента-беглеца Виктора Януковича. После захвата Херсона и части Николаевщины, он помогал российским террористам в распространении кремлевского режима и подавлении движения сопротивления.

В июле 2022 года на Заневского вышел его сын, входивший в состав оккупационных группировок России на временно захваченной части юга Украины. Тогда он обратился к своему отцу с просьбой помочь российским карательным органам в выявлении местных украинских патриотов, в частности участников АТО и ветеранов ВСУ.

В итоге Заневский сконтактировал сына с двумя своими знакомыми – руководителями созданных агрессором "МВД" и "государственной службы безопасности" во временно оккупированной Херсонской области.

В дальнейшем они передавали российским захватчикам персональные данные о местных жителях и способствовали похищению людей. Также Заневский консультировал военные подразделения страны-агрессора по тактике ведения боевых действий против Сил обороны,

– рассказали в СБУ.

Поэтому предателю Украины сообщили о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору.



Вячеславу Заневскому сообщили о подозрении / фото СБУ

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