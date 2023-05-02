Таким чином, СБУ зібрала доказову базу на ще одного колишнього топпосадовця. Йому загрожує позбавлення волі.

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У чому підозрюють колишнього керівника охорони Януковича

Мовиться про В'ячеслава Заневського – колишнього керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича. Після захоплення Херсона nf частини Миколаївщини, він допомагав російським терористам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору.

У липні 2022 року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань Росії на тимчасово захопленій частині півдня України. Тоді він звернувся до свого батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, зокрема учасників АТО і ветеранів ЗСУ.

У підсумку Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими – очільниками створених агресором "МВС" і "державної служби безпеки" у тимчасово окупованій Херсонщині.

Надалі вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей. Також Заневський консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони,

– розповіли в СБУ.

Через це зраднику України повідомили про підозру за статтею про пособництво державі-агресору.



В'ячеславу Заневському повідомили про підозру / фото СБУ

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