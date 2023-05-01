Волошин втік з України перед повномасштабним вторгненням. Тепер йому загрожує 15 років тюрми.
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За що судитимуть екснардепа від ОПЗЖ Волошина
На колишнього депутата Олега Волошина зібрали доказову базу. Як виявилось, протягом 2020 – 2021 років він активно сприяв вищому військово-політичному керівництву Росії у проведенні масштабної підривної діяльності проти України.
У підсумку до суду скерували обвинувальний акт за двома статтями:
- державна зрада,
- нанесення умисного легкого тілесного ушкодження.
За даними СБУ, Волошин цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільною думкою українських громадян в інтересах Росії. Перебуваючи у забороненій партії ОПЗЖ, він публічно поширював кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі.
Також у своїх численних дописах у соцмережах та виступах у телеефірах Волошин намагався дискредитувати Україну на міжнародній арені. Крім того, він публічно виправдовував створення та діяльність терористичних організацій "Л/ДНР". Разом з цим задокументовано факт заподіяння ним умисних тілесних ушкоджень іншому громадянину,
– розповіли правоохоронці.
Напередодні повномасштабного вторгнення Волошин втік з України до Росії, де наразі переховується. Тепер зраднику загрожує до 15 років ув’язнення.
Олегу Волошину загрожує тюрма / фото СБУ
Депутати-зрадники України
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