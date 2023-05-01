Волошин сбежал из Украины перед полномасштабным вторжением. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы.
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За что будут судить экс-нардепа от ОПЗЖ Волошина
На бывшего депутата Олега Волошина собрали доказательную базу. Как оказалось, в течение 2020 – 2021 годов он активно содействовал высшему военно-политическому руководству России в проведении масштабной взрывной деятельности против Украины.
В итоге в суд направили обвинительный акт по двум статьям:
- государственная измена,
- нанесение преднамеренного легкого телесного повреждения.
По данным СБУ, Волошин целенаправленно пытался манипулировать общественным мнением украинских граждан в интересах России. Находясь в запрещенной партии ОПЗЖ, он публично распространял кремлевские нарративы по поводу общественно-политической ситуации в нашем государстве.
Также в своих многочисленных сообщениях в соцсетях и выступлениях в телеэфирах Волошин пытался дискредитировать Украину на международной арене. Кроме того, он публично оправдывал создание и деятельность террористических организаций "Л/ДНР". Вместе с этим задокументирован факт причинения им умышленных телесных повреждений другому гражданину,
– рассказали правоохранители.
Накануне полномасштабного вторжения Волошин сбежал из Украины в Россию, где сейчас скрывается. Теперь предателю грозит до 15 лет тюрьмы.
Олегу Волошину грозит тюрьма / фото СБУ
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