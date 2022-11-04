Злоумышленником оказался депутат одного из поселковых советов Купянского района. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
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СБУ задержала депутата-изменника
В ходе захвата части Харьковской области депутат одним из первых пошел на сотрудничество с врагом. Будучи владельцем нескольких сельхозпредприятий, чиновник предложил оккупантам свою помощь в незаконном вывозе украинского зерна с востока Украины.
Для этого он перерегистрировал агробизнес в местной оккупационной администрации и начал платить налоги в бюджет России.
К тому же, основную часть собранного урожая предатель должен был отдавать захватчикам, а то, что останется, – реализовывать на территории России.
Кроме того, депутат предоставил агрессорам доступ к собственным логистическим складам для базирования и ремонта вражеской военной техники, а также выделял топливо для ее заправки.
После деоккупации района депутат остался в поселке и надеялся избежать наказания. Однако сотрудники СБУ разоблачили его преступную деятельность и задержали.
Депутата задержали сотрудники СБУ / фото Служба безопасности Украины
Что угрожает предателю
В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору. Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Депутаты-предатели в Украине
- Служба безопасности Украины разоблачила на государственной измене депутата одного из местных советов в Херсонской области. Его завербовала российская ФСБ.
- Также Служба безопасности Украины разоблачила депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" и еще 2-х коллаборантов. Они "сдавали" участников сопротивления в Лимане и Херсонской области.
- Кстати, на последнем заседании политсовета партии "Слуга Народа" приняли решение о лишении мандатов местных депутатов, в отношении которых есть подозрение в сотрудничестве с врагом.
- Напомним, что депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев начал работать с оккупантами и стал главой "правления" Херсонщины по вопросам сельского хозяйства. Впрочем, изменник был застрелен 28 августа в селе Железный Порт.
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