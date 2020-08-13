Председатель Партии "Голос" Кира Рудик провела экскурсию по своему дому. А также рассказала, почему живет в арендованном жилье.

Журналисты программы "БезМаски-шоу" на 24 канале побывали у нардепа в гостях. Она рассказала о преимуществах арендованного жилья и когда купит собственное.

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Арендованный дом Рудик

Нардеп рассказала, что в доме проживает почти полтора года. В доме у нардепа, площадью 214 квадратных метров, есть:

1 гостиная

3 спальни

2 уборные

1 мансарда

А главным критерием в выборе жилья было удобство и доступность ко всем необходимым локациям.

Я переехала еще когда работала в корпорации рядом. И к малой близко. И мой спортзал, где я занималась боксом, до того, как перешла в политику и поняла, что синяки – не комильфо. Здесь все было рядом,

- отметила Рудик.

Обратите внимание! Согласно декларации, нардеп действительно живет в арендованном доме в Киеве. Общая площадь – 214 метров квадратных. Также у нее в собственности есть несколько мест для стоянки. Еще есть задекларированная квартира в Ужгороде, которая находится в общей собственности. Кроме того, председатель партии вледеет авто BMW X5 2017 года выпуска.

На вопрос журналистки, почему успешная бизнесвумен, которая перешла из ИТ-сектора не имеет собственного жилья, Рудик ответила: "У меня была собственная квартира на Оболони. Я ее продала по очень банальным причинам: далеко ездить на работу. Я сейчас и так не высыпаюсь, очень мало времени уделяю семейству. Поэтому мне нужно было, чтобы что-то было близко".

Однако сейчас Кира Рудик думает о том, чтобы переехать поближе в центр к Верховной Раде, но таких домов там поблизости нет.

Поэтому сейчас у нас арендован, пока я не пойму, где будут происходить следующие 10 лет моей жизни,

- объяснила Рудик.

Дом Киры Рудык: смотрите фото 24 канала

О собственном стиле

Большую роль в доме нардепки играет и собственное место для гардероба. Она всегда заранее планирует, что надевать целую следующую неделю. Мотивирует это тем, чтобы хорошо выглядеть, особенно когда каждый день или несколько эфиров, или выступлений. К тому же, стоит и учесть, чтобы было удобно сидеть в Раде целый день в этой одежде.

Вы знаете, какой комментарий был после того, как я стала председателем партии? "Стала председателем партии, а штаны скомканы" – поэтому я очень аккуратно смотрю за этим,

– рассказала Рудик.

Гардероб Киры Рудик / Фото 24 канала

Нардеп тщательно подбирает образ на каждый день / Фото 24 канала.

Также она отметила, что когда работала в бизнесе, то не столь много внимания уделяла внешнему виду.

"Сейчас уже ты знаешь, что тебя могут сфотографировать, где ты выходишь из машины, сфотографировать, когда ты просидела 6 часов в зале Верховной Рады – уже имеешь растрепанный и растрепанный вид. Много-много моментов и для того, чтобы картинка всегда была красивая, приятная. Когда я была в бизнесе, я была женщиной, на которую хотят быть похожей", – поделилась нардеп.