Голова партії "Голос" Кіра Рудик провела екскурсію своїм домом. А також розповіла, чому живе в орендованому житлі.

Журналісти програми "БезМаски-шоу" на 24 каналі побували у нардепки в гостях. Вона розповіла про переваги орендованого житла та коли купить власне.

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Орендований будинок Рудик

Нардепка розповіла, що у будинку проживає майже півтора року. У домі в нардепки, площею 214 квадратних метрів, є:

1 вітальня

3 спальні

2 вбиральні

1 мансарда

А головним критерієм у виборі житла було зручність та доступність до всіх необхідних локацій.

Я переїхала ще коли працювала в корпорації поруч. І до малої близько. І мій спортзал, де я займалася боксом, до того, як перейшла в політику і зрозуміла, що синці – не комільфо. Тут все було поруч,

– зазначила Рудик.

Зверніть увагу! Згідно з декларацією, нардепка справді живе в орендованому будинку в Києві. Загальна площа – 214 метрів квадратних. Також у неї у власності є кілька місць для стоянки. Ще є задекларована квартира в Ужгороді, яка перебуває у спільній власності. Крім того, голова партії має авто BMW X5 2017 року випуску.

На запитання журналістки, чому успішна бізнесвумен, яка перейшла з ІТ-сектору не має власного житла, Рудик відповіла: "У мене була власна квартира на Оболоні. Я її продала з дуже банальних причин: далеко їздити на роботу. Я зараз і так не висипаюся, дуже мало часу приділяю сімейству. Тому мені потрібно було, щоб щось було близько".

Проте зараз Кіра Рудик думає про те, щоб переїхати ближче в центр до Верховної Ради, але таких будинків там поблизу немає.

Тому зараз у нас орендований, поки я не зрозумію, де будуть відбуватися наступні 10 років мого життя,

– пояснила Рудик.

Будинок Кіри Рудик: дивіться фото 24 каналу

Про власний стиль

Велику роль в будинку нардепки відіграє і власне місце для гардеробу. Вона завжди заздалегідь планує, що одягати цілий наступний тиждень. Мотивує це тим, щоб гарно виглядати, особливо коли кожного дня або декілька ефірів, або виступів. До того ж, варто і врахувати, щоб було зручно сидіти в Раді цілий день у цьому одязі.

Ви знаєте, який коментар був після того, як я стала головою партії? "Стала головою партії, а штани зім'яті" – тому я дуже акуратно дивлюсь за цим,

– розповіла Рудик.



Гардероб Кіри Рудик / Фото 24 каналу



Нардепка ретельно підбирає образ на щодень / Фото 24 каналу.

Також вона зазначила, що коли працювала в бізнесі, то не настільки багато уваги приділяла зовнішньому вигляду.

"Зараз уже ти знаєш, що тебе можуть сфотографувати, де ти виходиш з машини, сфотографувати, коли ти просиділа 6 годин у залі Верховної Ради – вже маєш розхристаний і розтріпаний вигляд. Багато-багато моментів і для того, щоб картинка завжди була гарна, приємна. Коли я була в бізнесі, я була жінкою, на яку хочуть бути схожою", – поділилась нардепка.