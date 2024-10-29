Об этом сообщает Слидтво.Инфо со ссылкой на постановление Печерского районного суда Киева.

Смотрите также Приговоры коррупционерам уменьшились после начала полномасштабного вторжения: в чем причина

В судебном решении говорится, что в период с марта по сентябрь 2022 года начальник отдела по работе с офицерами запаса и личным составом не обеспечил ведение точного учета и заполнения необходимой документации для постановки на воинский учет офицеров запаса. Это привело к безосновательному снятию 19 офицеров запаса с воинского учета по состоянию здоровья.

Расследователи пишут, что речь идет о Сергее Калугине, который сейчас занимает должность начальника Печерского ТЦК.

Какую ответственность должен был бы понести Калугин

За такие действия должностного лица предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях – небрежное отношение к военной службе.

В документе также отметили, что в суде работник военкомата полностью признал вину и "искренне раскаялся". Суд также считает его вину доказанной полностью.

В то же время административное взыскание может быть наложено не позднее чем через 3 месяца со дня совершения правонарушения, а в случае длящегося правонарушения - через три месяца со дня его обнаружения.

Поэтому "учитывая, что срок наложения административного взыскания истек", суд решил, что производство по делу подлежит закрытию.