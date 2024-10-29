В Украине втрое сократилось количество приговоров коррупционерам после начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает команда Опендатабота.
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Что известно о коррупции во время полномасштабного вторжения
За период войны было вынесено 6877 приговоров, однако это значительно меньше чем в довоенные годы. Например, только в 2021 году в Реестр коррупционеров добавилось 6870 записей. На сегодня, осуждено уже 1758 нарушителей.
Обратите внимание! Это можно объяснить тем, что в начале полномасштабного вторжения представление деклараций для чиновников было добровольным и не контролировалось НАЗК.
Какое наказание получают коррупционеры/ Фото Опендатабот
- Самой распространенной причиной приговоров является предложение или дача взятки – 37,7% от общего количества.
- Следующей в списке выступает – несвоевременное представление деклараций, что охватывает 35,4% случаев.
- И напоследок, нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, что составляет 16%.
В этом году штрафы стали основным наказанием для коррупционеров, их назначено в 98% случаев, тогда как лишение свободы получили лишь 1,5% осужденных.
Количество вынесенных приговоров за коррупцию за 2024 год/ Фото Опендатабот
Больше всего приговоров коррупционерам в 2023 году зафиксировано во Львовской (172), Винницкой (151) и Одесской (115) областях.
Недавно треть должностных лиц предоставили неправильные данные в декларациях. Количество исправленных документов по сравнению с прошлым годом выросло почти вдвое.