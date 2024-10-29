В Украине втрое сократилось количество приговоров коррупционерам после начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает команда Опендатабота.

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Что известно о коррупции во время полномасштабного вторжения

За период войны было вынесено 6877 приговоров, однако это значительно меньше чем в довоенные годы. Например, только в 2021 году в Реестр коррупционеров добавилось 6870 записей. На сегодня, осуждено уже 1758 нарушителей.

Обратите внимание! Это можно объяснить тем, что в начале полномасштабного вторжения представление деклараций для чиновников было добровольным и не контролировалось НАЗК.

Какое наказание получают коррупционеры/ Фото Опендатабот

Самой распространенной причиной приговоров является предложение или дача взятки – 37,7% от общего количества.

Следующей в списке выступает – несвоевременное представление деклараций, что охватывает 35,4% случаев.

И напоследок, нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, что составляет 16%.

В этом году штрафы стали основным наказанием для коррупционеров, их назначено в 98% случаев, тогда как лишение свободы получили лишь 1,5% осужденных.

Количество вынесенных приговоров за коррупцию за 2024 год/ Фото Опендатабот

Больше всего приговоров коррупционерам в 2023 году зафиксировано во Львовской (172), Винницкой (151) и Одесской (115) областях.

Недавно треть должностных лиц предоставили неправильные данные в декларациях. Количество исправленных документов по сравнению с прошлым годом выросло почти вдвое.