В Україні втричі скоротилась кількість вироків корупціонерам після початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє команда Опендатабота.

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Що відомо про корупцію під час повномасштабного вторгнення

За період війни було винесено 6877 вироків, проте це значно менше ніж у довоєнні роки. Наприклад, лише у 2021 році до Реєстру корупціонерів додалося 6870 записів. Станом на сьогодні, засуджено вже 1758 порушників.

Зверніть увагу! Це можна пояснити тим, що на початку повномасштабного вторгнення подання декларацій для посадовців було добровільним і не контролювалося НАЗК.

Яке покарання отримують корупціонери/ Фото Опендатабот

Найпоширенішою причиною вироків є пропозиція чи надання хабаря – 37,7% від загальної кількості.

Наступною у списку виступає – несвоєчасне подання декларацій, що охоплює 35,4% випадків.

І наостанок, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що становить 16%.

Цього року штрафи стали основним покаранням для корупціонерів, їх призначено у 98% випадків, тоді як позбавлення волі отримали лише 1,5% засуджених.

Кількість винесених вироків за корупцію за 2024 рік/ Фото Опендатабот

Найбільше вироків корупціонерам у 2023 році зафіксовано на Львівщині (172), Вінниччині (151) та Одещині (115).

Нещодавно третина посадовців надали неправильні дані в деклараціях. Кількість виправлених документів порівняно з минулим роком зросла майже вдвічі.