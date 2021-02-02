Дело оппозиционера Алексея Навального рассматривает Симоновский районный суд Москвы. Его глава Вячеслав Детишин подал в отставку с 1 марта 2021 года.

Источник: Znak Россияне уже отреагировали на решение Детишина. Актуально Плохая девочка, горжусь тобой: суд над Навальным начался с шуток оппозиционера В сети они оставили много комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие: "Неужели у нас остались еще честные судьи?";

"Боится такие резонансные решения принимать. Ему еще жить в этой стране";

"Смело!";

"Проходит время, и даже они терпеть не могут". Детишин подал в отставку / Znak​ Обратите внимание! Отставка Детишина – не первая кадровая перестановка в Симоновском райсуде за последнее время. За считанные минуты до рассмотрения дела Навального судью Юлию Окуневу неожиданно заменили на судью Наталью Репникову. Суд над Навальным: детали 2 февраля суд рассматривает дело Алексея Навального.

Здание суда охраняют десятки силовиков.

Судебное заседание началось с шуток оппозиционера. В частности, Навальный заявил, что живет в СИЗО.