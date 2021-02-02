"Еще жить в этой стране": председатель суда, рассматривающий дело Навального, подал в отставку
Дело оппозиционера Алексея Навального рассматривает Симоновский районный суд Москвы. Его глава Вячеслав Детишин подал в отставку с 1 марта 2021 года.
Источник: Znak
Россияне уже отреагировали на решение Детишина.
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В сети они оставили много комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:
- "Неужели у нас остались еще честные судьи?";
- "Боится такие резонансные решения принимать. Ему еще жить в этой стране";
- "Смело!";
- "Проходит время, и даже они терпеть не могут".
Детишин подал в отставку / Znak
Суд над Навальным: детали
- 2 февраля суд рассматривает дело Алексея Навального.
- Здание суда охраняют десятки силовиков.
- Судебное заседание началось с шуток оппозиционера. В частности, Навальный заявил, что живет в СИЗО.
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