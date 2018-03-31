Председатель ЦИК России Памфилова попала в базу "Миротворца"

Из-за нелегитимных выборов в Крыму председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова попала в базу украинского сайта "Миротворец".

Соответствующее сообщение на сайте "Миротворец".

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"Покушение на территориальную целостность и безопасность Украины. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Организация проведения выборов президента России в Крыму в 2018 году. Участник пропагандистского форума "Таврида 2014", – говорится в сообщении на сайте.

Что такое центр "Миротворец"? Это неправительственная организация, занимающаяся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.