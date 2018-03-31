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Голова ЦВК Росії Памфілова потрапила до бази "Миротворця"

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Голова ЦВК Росії Елла Памфілова
Голова ЦВК Росії Елла Памфілова / mbk.media

Через нелегітимні вибори в Криму голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова потрапила в базу українського сайту "Миротворець".

Відповідне повідомлення на сайті "Миротворець".

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"Замах на територіальну цілісність і безпеку України. Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в окупований російськими загарбниками Крим. Участь в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь в спробах легалізації анексії АР Крим. Організація проведення виборів президента Росії в Криму у 2018 р. Учасник пропагандистського форуму "Таврида 2014", – йдеться у повідомленні на сайті.

Що таке центр "Миротворець"? Це неурядова організація, що займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Теги: Новини України Анексія Криму Вибори в Росії 2018 Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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