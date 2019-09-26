09:38
26 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США ДОНАЛЬД ТРАМП МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Моржи напали на флот РФ. Циничный Трамп против экоактивистки Греты
      Вєсті Кремля
      21:17, 25 сентября
      Вести. UA: Зеленский подставил Трампа? Буйные "слуги народа"
      Вєсті.UA
      20:55, 25 сентября
      Полмиллиарда на гольф-кары, мебель и дорогие лекарства: как тратят средства в больнице Феофания
      ЦРУ
      09:00, 25 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США ДОНАЛЬД ТРАМП МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

      Председатель комитета ВР по вопросам финансов Гетманцев ранее пытался стать судьей КАС

      15 Читати новину українською
      Даниил Гетманцев
      Даниил Гетманцев / Фото Facebook Danil Getmantsev

      В СМИ появился документ, из которого следует, что председатель парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в 2017 году претендовал на должность судьи Кассационного административного суда. Но Высшая квалификационная комиссия судей отказала Гетманцеву из-за попытки фальсификации и сокрытия данных о себе.

      Как свидетельствует документ, основанием для отказа Гетманцеву стал ряд фактов, выявленных на тот момент Общественным советом добродетели.

      Во-первых, совет установил, что Гетманцев был учредителем предприятия TOB "M.C.Л.", по которому есть "выводы правоохранительных органов о содействии терроризму". А именно – СБУ осуществляло досудебное расследование в уголовном производстве по факту финансирования терроризма неустановленными должностными лицами TOB "M.C.Л.".

      Во-вторых, на предприятии, совладельцем которого является Гетманцев, были обнаружены непрозрачные механизмы для обхода санкций и неуплаты налогов.

      В-третьих, Гетманцев был помощником-консультантом народного депутата от Партии регионов Владимира Сивковича, который находится в розыске по подозрению в силовом разгоне участников Евромайдана 30 ноября 2013 года.

      В-четвертых, Гетманцев был основателем TOB "Юримекс", где владел более чем 50%. И это ООО является источником значительных доходов.

      Как указывается в заключении Высшей квалификационной комиссии судей кандидат на должность судьи Кассационного административного суда Данил Гетманцев не принял мер для устранения этих рисков или их опровержения. Чем продемонстрировал приоритет собственных интересов над интересами авторитета суда и Украины.

      blog_ava
      В Норвегии загорелся российский корабль: есть пострадавшие
      сегодня
      670
      Теги: Новости политики Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Импичмент Трампу: что грозит президенту США и последствия для Украины
      сегодня , 09:10 Импичмент Трампу: что грозит президенту США и последствия для Украины
      Інна Жолобович 781
      Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что не так и быть ли теперь импичменту?
      сегодня , 09:01 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что не так и быть ли теперь импичменту?
      Світлана Попова 568
      Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      23 сентября , 07:30 Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      4
      Переговоры между Украиной и Россией – битва взаимоисключающих сценариев
      сегодня , 08:40 Переговоры между Украиной и Россией – битва взаимоисключающих сценариев
      Павло Казарін 320
      Скандал в МЗ: грозит ли Скалецкая реформам Супрун и ее команде
      25 сентября , 21:01 Скандал в МЗ: грозит ли Скалецкая реформам Супрун и ее команде
      Євгенія Мазур 341
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук