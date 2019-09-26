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      Голова комітету ВР з питань фінансів Гетманцев раніше намагався стати суддею КАС

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      Данило Гетманцев
      Данило Гетманцев / Фото Facebook Danil Getmantsev

      У ЗМІ з’явився документ, з якого випливає, що голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у 2017 році претендував на посаду судді Касаційного адміністративного суду. Але Вища кваліфкомісія суддів відмовила Гетманцеву через спробу фальсифікації і приховування даних про себе.

      Як свідчить документ, підставою для відмови Гетманцеву стала низка фактів, виявлених на той момент Громадською радою доброчесності.

      По-перше, рада встановила, що Гетманцев був засновником підприємства TOB "M.C.Л.", щодо якого є "висновки правоохоронних органів про сприяння тероризму". А саме – СБУ здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму невстановленими посадовими особами TOB "M.C.Л.".

      По-друге, на підприємстві, співвласником якого є Гетманцев, були виявлені непрозорі механізми для обходу санкцій та несплати податків.

      По-третє, Гетманцев був помічником-консультантом народного депутаті від Партії регіонів Володимира Сівковича, який перебуває у розшуку за підозрою у силовому розгоні учасників Євромайдана 30 листопада 2013 року.

      По-четверте, Гетманцев був засновником TOB "Юрімекс", де володів більш ніж 50%. І це ТОВ є джерелом значних прибутків.

      Як вказується у висновку Вищої кваліфікаційної комісії суддів: кандидат на посаду судді Касаційного адміністративного суду Данило Гетманцев не вжив заходів для усунення цих ризиків або їх спростування. Чим продемонстрував пріоритет власних інтересів над інтересами авторитету суду і України.

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      Теги: Новини України Новини політики
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