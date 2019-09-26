Голова комітету ВР з питань фінансів Гетманцев раніше намагався стати суддею КАС

У ЗМІ з’явився документ, з якого випливає, що голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у 2017 році претендував на посаду судді Касаційного адміністративного суду. Але Вища кваліфкомісія суддів відмовила Гетманцеву через спробу фальсифікації і приховування даних про себе.

Як свідчить документ, підставою для відмови Гетманцеву стала низка фактів, виявлених на той момент Громадською радою доброчесності.

По-перше, рада встановила, що Гетманцев був засновником підприємства TOB "M.C.Л.", щодо якого є "висновки правоохоронних органів про сприяння тероризму". А саме – СБУ здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму невстановленими посадовими особами TOB "M.C.Л.".

По-друге, на підприємстві, співвласником якого є Гетманцев, були виявлені непрозорі механізми для обходу санкцій та несплати податків.

По-третє, Гетманцев був помічником-консультантом народного депутаті від Партії регіонів Володимира Сівковича, який перебуває у розшуку за підозрою у силовому розгоні учасників Євромайдана 30 листопада 2013 року.

По-четверте, Гетманцев був засновником TOB "Юрімекс", де володів більш ніж 50%. І це ТОВ є джерелом значних прибутків.

Як вказується у висновку Вищої кваліфікаційної комісії суддів: кандидат на посаду судді Касаційного адміністративного суду Данило Гетманцев не вжив заходів для усунення цих ризиків або їх спростування. Чим продемонстрував пріоритет власних інтересів над інтересами авторитету суду і України.