Председатель Нацгвардии встретился с Куртом Волкером
Командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров посетил США и провел встречу со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
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Во время встречи обсудили участие сил Нацгвардии и взаимодействие с Вооруженными силами Украины в рамках проведения в Донбассе Операции объединенных сил, и о практике интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии.
Также обсуждалась кооперация Национальной гвардии Украины с Национальной гвардией Калифорнии.
Источник: 24 Канал
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