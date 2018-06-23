Председатель Нацгвардии встретился с Куртом Волкером

Командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров посетил США и провел встречу со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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Во время встречи обсудили участие сил Нацгвардии и взаимодействие с Вооруженными силами Украины в рамках проведения в Донбассе Операции объединенных сил, и о практике интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии.

Также обсуждалась кооперация Национальной гвардии Украины с Национальной гвардией Калифорнии.