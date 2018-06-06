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Председателем Нацкомиссии по тарифам в Украине впервые стала женщина

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Председателем НКРЕКП избрана Оксана Кривенко
Председателем НКРЕКП избрана Оксана Кривенко / nerc.gov.ua

6 июня на закрытом заседании Оксану Кривенко избрали председателем Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которая стала первой в истории женщиной во главе украинского регулятора.

Об этом сообщила пресс-служба НКРЕКП.

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Новоизбранная руководительница поблагодарила членов НКРЕКП за доверие и заверила, что приложит максимальные усилия для обеспечения бесперебойной работы регулятора.

Наша стратегия и главная цель – эффективный регулятор, который будет работать системно над всеми вызовами и проблемами, с курсом на реформы для создания эффективных рынков. Мы стремимся к непредвзятому, прозрачному и открытому регулированию с учетом интересов как потребителей, так и поставщиков услуг,
– сказала Кривенко.

Отметим, ранее действующая глава НКРЕКП занимала должность заместителя директора департамента НКРЕКП по регулированию отношений в нефтегазовой сфере. Она была одной из тех, кто разрабатывал документацию о введении платы за подключенную мощность распределения газа – так называемую абонплату за газ.

Напомним, 30 мая предыдущего главу НКРЕКП Дмитрия Вовка уволили согласно ранее утвержденному плану ротации председателя и членов комиссии.

Впоследствии, Президент Украины Петр Порошенко назначил пять новых членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Что такое НКРЕКП?
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – государственный орган, регулирующий и контролирующий деятельность субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг. В задачи органа, в частности, относятся:
- сбалансирование интересов субъектов хозяйствования, потребителей и государства;
- обеспечение прозрачности и открытости деятельности на рынках естественных монополий в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения;
- содействие развитию конкуренции в сферах производства и поставки электрической и тепловой энергии, на рынке природного газа, а также переработки бытовых отходов;
- определение цен и тарифов в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения, переработки и захоронения бытовых отходов, в нефтегазовом комплексе и тому подобное.

Теги: Новости Украины Новости политики Энергетика
Источник: 24 Канал
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