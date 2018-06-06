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Головою Нацкомісії з тарифів в Україні вперше стала жінка

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Головою НКРЕКП обрано Оксану Кривенко
Головою НКРЕКП обрано Оксану Кривенко / nerc.gov.ua

6 червня на закритому засіданні Оксану Кривенко обрали головою Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, яка стала першою в історії жінкою на чолі українського регулятора.

Про це повідомила прес-служба НКРЕКП.

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Новообрана очільниця подякувала членам НКРЕКП за довіру та запевнилп, що докладе максимальних зусиль для забезпечення безперебійної роботи регулятора.

Наша стратегія та головна мета – ефективний регулятор, який працюватиме системно над усіма викликами та проблемами, з курсом на реформи для створення ефективних ринків. Ми прагнемо неупередженого, прозорого та відкритого регулювання з урахуванням інтересів як споживачів, так і надавачів послуг,
– сказала Кривенко.

Зазначимо, раніше чинна голова НКРЕКП займала посаду заступника директора департаменту НКРЕКП з регулювання відносин у нафтогазовій сфері. Вона була однією із тих, хто розробляв документацію про введення плати за підключену потужність розподілу газу – так звану абонплату за газ.

Нагадаємо, 30 травня попереднього главу НКРЕКП Дмитра Вовка звільнили згідно з раніше затвердженим планом ротації голови та членів комісії.

Згодом, Президент України Петро Порошенко призначив п'ять нових членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

Що таке НКРЕКП? Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – державний орган, який регулює та контролює діяльність суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. До завдань органу, зокрема, належать:
- збалансування інтересів суб'єктів господарювання, споживачів і держави;
- забезпечення прозорості і відкритості діяльності на ринках природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення;
- сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва і постачання електричної та теплової енергії, на ринку природного газу, а також перероблення побутових відходів;
- визначення цін і тарифів у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, у нафтогазовому комплексі тощо.

Теги: Новини політики Новини України Енергетика
Джерело: 24 Канал
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