30 тысяч гривен за закрытие дела: в Одесской области разоблачили председателя райсуда, взявшего взятку

Правоохранители провели следственные действия и изъяли всю сумму неправомерной выгоды, о чем говорится в официальном сообщении Нацполиции.

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Подозрение и правовая квалификация действий судьи

Как сообщили в Национальной полиции Украины, совместную операцию провели оперативники Управления стратегических расследований в Одесской области совместно с детективами НАБУ под процессуальным руководством САП. Судью поймали с поличным непосредственно во время получения оговоренных средств.

Согласно данным НАБУ, руководителю суда уже сообщили о подозрении. Следствие зафиксировало, что фигурант обещал вынести положительное решение в пользу водителя по делу о вождении в нетрезвом виде.

Действия должностного лица квалифицированы по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

В правоохранительных органах также напомнили, что согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении правонарушения до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, что в октябре в Киевской области прокурор ОГП сбил пешехода насмерть и покинул место аварии. Впоследствии его задержали.