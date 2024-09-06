Такой необычный подарок Диденко передал глава франции "Европейская Солидарность" Михаил Шмушкович. Он бросил в президиум подушку, набитую деньгами и перьями, адресованную председателю облсовета.

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Диденко подарили подушку с долларами

Презент для Григория Диденко прокомментировала депутат от "Европейской солидарности" Юлия Чухало.

Чтобы Вам, господин председатель, и чтобы вашей жене, которая является народным депутатом от "Слуги народа", легче было спать. В СМИ есть информация, что вас подозревают в незаконном обогащении на сумму 17 миллионов гривен,

– отметила она.

По словам чиновницы, в СМИ были сообщения о том, что во время обысков у Диденко и его жены изъяли наличные, которые те прятали в подушке.

Я и мои коллеги неоднократно выступали относительно сокрытия документов председателем областного совета, злоупотребления властью, превышение власти, неуместного расходования бюджетных средств в войну, раздачи имущества общин. Жители Одесской области из СМИ могли наблюдать, как обновлялся аквапарк семьи Диденко, а господин Диденко и его жена обновляли гардероб брендовыми итальянскими вещами. И все это во время войны. Стыд и позор!

– сказала Юлия Чухало.

Стоит отметить, что 29 августа в СМИ появилась информация, что у Григория Диденко и его советника Лилии Томашевской проходят обыски. Их якобы проводили детективы НАБУ.