Так, госпитализировали 3 пострадавших. Мужчину уже задержали. Ему сообщили о подозрении в законченном покушении на убийство нескольких лиц.

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Пьяный мужчина бросил гранату в гараж с людьми

Происшествие произошло около четырех часов 31 августа в одном из населенных пунктов Великодолинской общины. 41-летний местный житель в нетрезвом состоянии пришел в гараж к знакомому и бросил в людей гранату.

Произошел взрыв, госпитализировали трех пострадавших. Мотив преступления сейчас устанавливаются,

– сообщили в полиции.

К правонарушителю привела служебная собака. Мужчину задержали. Ему уже сообщили ему о подозрении в законченном покушении на убийство нескольких лиц. Грозит пожизненное заключение.

Кроме того, следователи начали производство по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

"После проведения экспертизы, на которую будут направлены обломки взрывного устройства, будет решаться вопрос о сообщении подозрения мужчине в совершении и этого преступления", – отметили в полиции.

В Одесской области мужчина бросил гранату в гараж с людьми / Фото полиции

Кстати, в сети сообщали, что сначала мужчина якобы сделал замечание людям, которые пили алкоголь в гараже. Его проигнорировали. Далее подозреваемый бросил гранату (вроде бы ручную осколочную Ф-1).

Также телеграм-каналы писали, что якобы 4 мужчин и 1 женщина "сейчас в реанимации".