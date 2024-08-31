Так, госпіталізували 3 постраждалих. Чоловіка вже затримали. Йому повідомили про підозру у закінченому замаху на вбивство кількох осіб.

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П'яний чоловік кинув гранту в гараж з людьми

Подія сталася близько четвертої години 31 серпня в одному з населених пунктів Великодолинської громади. 41-річний місцевий житель у нетверезому стані прийшов у гараж до знайомого й кинув у людей гранату.

Стався вибух, госпіталізували трьох постраждалих. Мотив злочину наразі встановлюються,

– повідомили в поліції.

До правопорушника привів службовий собака. Чоловіка затримали. Йому вже повідомили йому про підозру у закінченому замаху на вбивство кількох осіб. Загрожує довічне ув'язнення.

Крім того, слідчі розпочали провадження за статтею "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

"Після проведення експертизи, на яку будуть скеровані уламки вибухового пристрою, вирішуватиметься питання щодо повідомлення підозри чоловіку у скоєнні й цього злочину", – зазначили в поліції.

На Одещині чоловік кинув гранату в гараж з людьми / Фото поліції

До речі, у мережі повідомляли, що спочатку чоловік нібито зробив зауваження людям, які пили алкоголь у гаражі. Його проігнорували. Далі підозрюваний закинув гранату (начебто ручну осколкову Ф-1).

Також телеграм-канали писали, що нібито 4 чоловіків і 1 жінка "зараз в реанімації".