В Луцке в людей бросили гранату из неизвестного авто. Происшествие случилось в районе магазина АТБ, что на улице Ковельской.

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Полиция задержала мужчину

Брошенная граната сдетонировала. Взрыв услышали даже жители соседних домов.

На месте работают правоохранители и спасатели. Часть улицы сейчас перекрыта.

Инспектор сектора коммуникации Нацполиции области Марина Балдич рассказала, что мужчину, который может быть причастен к взрыву гранаты задержали. По ее словам, количество травмированных устанавливают. В то же время местные телеграмм-каналы пишут по меньшей мере о 5.

Ранее стало известно, что 21 июня в окрестностях Луцка на военнослужащих напали с газовым баллончиком. Личности нападавших уже установлены.

Нападение совершили на военнослужащих Луцкого районного ТЦК и СП, которые принимали участие в АТО. Кроме того, во время полномасштабной войны ликвидировали оккупантов на Донецком и Луганском направлениях, а также освобождали Херсонщину и Запорожье.