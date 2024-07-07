Российская диверсионно-разведывательная группа 4 июля зашла в село Сотницкий Казачок Харьковской области, однако украинские военные начали ликвидацию врага. О ситуации в приграничных общинах области рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко после визита в Харьковскую область.
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Как на Харьковщине борются с российскими ДРГ
Во время визита министр уделил особое внимание противодействию диверсионно-разведывательным группам врага. По его словам, украинские подразделения постоянно обнаруживают и дают отпор российским диверсантам.
Для усиления контроля пограничники обустраивают дополнительные наблюдательные посты, увеличено количество групп реагирования,
– написал Клименко.
Глава МВД также рассказал об общей ситуации в регионе. Он добавил, что враг бьет по населенным пунктам, чтобы запугать гражданских. Однако, по словам Клименко, ни удары артиллерии, ни вылазки диверсантов не заставят Украину отступить.
Так было и в 2022-м, когда военные и полицейский героически остановили российские войска на пути к Золочеву,
– подытожил он.
Вражеские ДРГ действуют также на Черниговщине
Ранее председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус рассказал, что российские ДРГ в дальнейшем осуществляют постоянные попытки зайти на территорию области и устроить засады для поражения.
В то же время украинские военные научились противодействовать и высчитывать возможные зоны мероприятий таких ДРГ. Преимущественно такие мероприятия или попытки заканчиваются боем, или отходом группы вражеских диверсантов.