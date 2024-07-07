Російська диверсійно-розвідувальна група 4 липня зайшла в село Сотницький Козачок Харківської області, однак українські військові почали ліквідацію ворога. Про ситуацію в прикордонних громадах області розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко після візиту на Харківщину.

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Як на Харківщині борються з російськими ДРГ

Під час візиту міністр приділив особливу увагу протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога. За його словами, українські підрозділи постійно виявляють і дають відсіч російським диверсантам.

Задля посилення контролю прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости, збільшено кількість груп реагування,

– написав Клименко.

Очільник МВС також розповів про загальну ситуацію в регіоні. Він додав, що ворог б'є по населених пунктах, щоб залякати цивільних. Однак, за словами Клименка, ні удари артилерії, ні вилазки диверсантів не змусять Україну відступити.

Так було й у 2022-му, коли військові та поліцейський героїчно зупинили російські війська на шляху до Золочева,

– підсумував він.

Ворожі ДРГ діють також на Чернігівщині

Раніше голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус розповів, що російські ДРГ надалі здійснюють постійні спроби зайти на територію області та влаштувати засідки для ураження.

Водночас українські військові навчилися протидіяти та вираховувати можливі зони заходів таких ДРГ. Переважно такі заходи або спроби закінчуються боєм, або відходом групи ворожих диверсантів.