Вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова в интервью журналистам Общественного отметила, что в европейском законодательстве для этого нет никакой юридической возможности.

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Венгрию не могут лишить председательства в ЕС

Вице-президент Еврокомиссии, как юрист, объяснила, что несмотря на то, что Венгрию не могут лишить председательства в Европейском Союзе, другие страны-члены могут иначе давить на Виктора Орбана.

Мы можем бойкотировать и открыто показать, что не согласны с политикой господина Орбана,

– сказала Юрова.

Она также отметила, что ЕС уже постепенно готовится к будущему председательству Польши в 2025 году. Юрова также подтвердила, что, несмотря на противоречивую позицию Орбана, нанести вред Европейскому Союзу он все равно не сможет.

"Венгерское председательство приходится на то время, когда Совет не будет принимать никаких ключевых решений, поскольку мы в начале законодательного периода изменения мандатов в институтах", – объяснила вице-президент Европейской комиссии.

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