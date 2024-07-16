Так, Будапешт обвинил Европейскую комиссию в избирательном отношении к странам-членам. В то же время проблемы в визитах самопровозглашенного "миротворца" Виктора Орбана и его заявлений после поездок в Москву и Пекин там явно не видят.

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Как отреагировали в Венгрии на действия Еврокомиссии

Министр по делам Европы венгерского правительства Янош Бока написал, что Европейский Союз это международная организация, которая состоит из государств-членов, а Еврокомиссия является соответственно институтом ЕС. Поэтому, уважать мнение всех нужно одинаково.

Еврокомиссия не может выборочно выбирать институты и государства-члены, с которыми она хочет сотрудничать. Неужели все решения Еврокомиссии сейчас основываются на политических соображениях,

– возмутился он.

Мимо такого решения Еврокомиссии не прошла и депутат Европарламента и вице-президент партии венгерского премьера Виктора Орбана "Фидес" Кинга Галь. Она уже решила обвинить во всем президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Мы привыкли к тому, что она использует институты ЕС, особенно против Венгрии, для политического шантажа и давления. Это неприемлемо и противоречит самой сути европейского сотрудничества", – гневается она.

Ранее в Институте изучения войны заверили, что представители Евросоюза дистанцируются от политической позициии главы венгерского правительства Виктора Орбана относительно войны в Украине. Предварительно, лидеры ЕС не будут участвовать в неформальных встречах под руководством Венгрии.