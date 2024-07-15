На пресс-конференции президент назвал визит Орбана в Украину правильным. Он подчеркнул, что между Будапештом и Киевом конкретных отношений до этого не было.

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Пророссийской политике в НАТО не место

Глава государства сказал, что Венгрия – это наши соседи. Поэтому у нас должны быть сильные, дружеские отношения. Впрочем, сперва, считает политик, надо построить хотя бы прагматические отношения.

Поэтому, я считаю, его визит в Украину был правильный. Если он использовал Украину, чтобы после этого ему было комфортно поехать в Россию, это неправильно. Его визит в Россию я не поддерживаю,

– сказал президент.

В то же время Зеленский отметил, что, в конце концов, это решение Орбана – выбирать, куда ехать. Страны ЕС осудили его поездку в Россию. Члены НАТО тоже.

На заседании нашего совета, хоть он был и закрытый, был очень серьезный разговор. Такой взрослый разговор о том, что не может быть пророссийской политикой ни у одного члена НАТО,

– заявил президент.

Кроме дипломатического вояжа Орбана, Зеленский прокомментировал "мирные усилия" других стран, в частности африканских. Глава государства подчеркнул, что среди них есть те, которые были скептически настроены против Украины, балансировали между Киевом и Москвой, или были полностью на стороне России.

Впрочем, в конце концов, на Саммите мира было 12 африканских стран.

Все начиналось с их визита. Они были очень скептические. После этого поехали в Россию. Некоторые изменили свою позицию, когда мы общались. Потом мы еще общались. Потом мы отправляли зерно. Потом мы находили дипломатические площадки. И менялись некоторыми вещами, скажу вам откровенно. Тихо, за кулисами. И потом вы имеете набор стран, которые уже проукраинские,

– рассказал президент, подчеркнув важность диалога между странами.