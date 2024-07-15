На пресконференції президент назвав візит Орбана в Україну правильним. Він підкреслив, що між Будапештом і Києвом конкретних відносин до цього не було.

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Проросійській політиці в НАТО не місце

Глава держави сказав, що Угорщина – це наші сусіди. Тому у нас повинні бути сильні, дружні відносини. Втім, спершу, вважає політик, треба побудувати хоча б прагматичні відносини.

Тому, я вважаю, його візит в Україну був правильний. Якщо він використовував Україну, щоб після цього йому було комфортно поїхати в Росію, це неправильно. Його візит в Росію я не підтримую,

– сказав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що, зрештою, це рішення Орбана – обирати, куди їхати. Країни ЄС засудили його поїздку до Росії. Члени НАТО теж.

На засіданні нашої ради, хоч вона була і закрита, була дуже серйозна розмова. Така доросла розмова про те, що не може бути проросійською політикою у жодного члена НАТО,

– заявив президент.

Окрім дипломатичного вояжу Орбана, Зеленський прокоментував "мирні зусилля" інших країн, зокрема африканських. Глава держави підкреслив, що серед них є ті, котрі були скептично налаштовані проти України, балансували між Києвом і Москвою, або були цілком на боці Росії.

Втім, зрештою, на Саміті миру було 12 африканських країн.

Все починалось з їх візиту. Вони були дуже скептичні. Після цього поїхали в Росію. Дехто змінив свою позицію, коли ми спілкувались. Потім ми ще спілкувались. Потім ми відправляли зерно. Потім ми знаходили дипломатичні майданчики. І мінялися деякими речами, скажу вам відверто. Тихо, за лаштунками. І потім ви маєте набір країн, які вже проукраїнські,

– розповів президент, підкресливши важливість діалогу між країнами.