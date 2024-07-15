Об этом президент Украины рассказал на пресс-конференции с журналистами. Зеленский отметил, что все же есть нерешительность относительно этого в американской внутренней политике, передает 24 Канал.

Интересно Зеленский объяснил, что нужно, чтобы Украина получила разрешение бить вглубь России

Готовы ли США признать Россию спонсором терроризма

Зеленский отметил, что большинство Конгресса США выступает за такое решение, и это абсолютная правда.

Они очень близки к этому решению, но никак не могут за него проголосовать по внутренним причинам, из-за вопросов внутреннего характера,

– объяснил президент.

По словам украинского лидера, некоторые политики в США считают, что это решение является очень опасным для их политики. Однако не все американские политики в высоких кабинетах так считают.

Больше подробностей относительно возможного признания России страной-спонсором терроризма в США Владимир Зеленский не предоставил.

К слову, сенаторы от Республиканской и Демократической партии США 21 июня заявили, что Конгресс должен признать Россию государством-спонсором терроризма. Такой, по мнению сенаторов, является ответ на ответ на "соглашение о всеобъемлющем партнерстве" между президентом России Владимиром Путиным и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.