Представитель Госдепа призвала Россию оставить крымских татар

В Государственном департаменте США обратились к России с призывом прекратить кампанию против крымских татар.

Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Гедере Науерт, сообщает "Голос Америки".

Она призвала Москву, освободить всех тех, кто был заключен за выступления против оккупации полуострова.

В частности, она говорит об увольнении крымчан Руслана Зейтуллаева, Рустема Ваитова, Нури Примова и Ферат Сейфуллаева, осужденных в России в деле "Хизб ут-Тахрир".

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Защитники осужденных по этому делу называют их преследование политически мотивированным. В России организация вне закона с 2003 года.

Напомним, 21 мая в аннексирована Крыму ФСБ России задержало двух жителей Бахчисарайского района. По сообщениям российских спецслужб их подозревают в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которая запрещена в России как террористическая организация.