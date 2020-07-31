Криворожские горно-обогатительные комбинаты Группы Метинвест платят двойные налоги в местный бюджет.

В компании считают, что это еще один способ поддержать город во время пандемии коронавируса.

Ингулецкий, Центральный и Северный ГОК в июле перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере. Также в планках платить удвоенную ставку за землепользование в августе и сентябре.

Генеральный директор Центрального ГОКА Дмитрий Шевчик отметил, что Группа Метинвест продолжает поддерживать города, в которых работают предприятия компании, несмотря на непростую ситуацию на мировых рынках и новые вызовы, связанные с пандемией COVID-19.

"В этот сложный период более защищенными оказались те города, в которых работает большой социально ответственный бизнес. Наши сотрудники обеспечены работой, мы продолжаем выплачивать заработную плату без сбоев и в полном объеме", – сказал Дмитрий Шевчик.

В Кривом Роге проводится масштабная работа по поддержке медицинских учреждений, обсуждаются решения для поддержки малого и среднего бизнеса в период общенационального карантина.

"Нам было бы непросто справиться без поддержки бюджетообразующих предприятий города. Кроме экспресс-тестов, медицинского оборудования, компания также помогает городу финансово. Дополнительные ежемесячные отчисления в городскую казну помогут поддержать экономику города в период пандемии", – рассказал мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.

Он считает, что совместная работа и грамотные управленческие решения позволят выйти из кризиса с наименьшими потерями и стабилизировать работу бизнеса и госсектора.

С начала пандемии коронавируса Группа Метинвест и ее акционеры – Ринат Ахметов и Вадим Новинский – помогают Кривому Рогу. В госпитальные базы города переданы около 20 тысяч экспресс-тестов, сверхточный ПЦР-анализатор и биобокси для транспортировки больных с COVID-19. Также медики получили семь современных аппаратов искусственной вентиляции легких, а медиков и правоохранителей города обеспечили средствами индивидуальной защиты.