Криворізькі гірничо-збагачувальні комбінати Групи Метінвест платять подвійні податки в місцевий бюджет.

У компанії вважають, що це ще один спосіб підтримати місто під час пандемії коронавірусу.

Інгулецький, Центральний і Північний ГЗК в липні перерахували в скарбницю міста прибутковий податок і плату за землю в подвійному розмірі. Також у планках платити подвоєну ставку за землекористування в серпні та вересні.

Генеральний директор Центрального ГЗК Дмитро Шевчик зазначив, що Група Метінвест продовжує підтримувати міста, в яких працюють підприємства компанії, незважаючи на непросту ситуацію на світових ринках і нові виклики, пов'язані з пандемією COVID-19.

"В цей складний період більш захищеними виявилися ті міста, в яких працює великий соціально відповідальний бізнес. Наші співробітники забезпечені роботою, ми продовжуємо виплачувати заробітну плату без збоїв і в повному обсязі", – сказав Дмитро Шевчик.

У Кривому Розі проводиться масштабна робота з підтримки медичних установ, обговорюються рішення для підтримки малого та середнього бізнесу в період загальнонаціонального карантину.

"Нам було б непросто впоратися без підтримки бюджетоутворюючих підприємств міста. Крім експрес-тестів, медичного обладнання, компанія також допомагає місту фінансово. Додаткові щомісячні відрахування в міську скарбницю допоможуть підтримати економіку міста в період пандемії", – розповів мер Кривого Рогу Юрій Вілкул.

Він вважає, що спільна робота і грамотні управлінські рішення дозволять вийти з кризи з найменшими втратами і стабілізувати роботу бізнесу і держсектора.

З початку пандемії коронавірусу Група Метінвест та її акціонери – Рінат Ахметов і Вадим Новинський – допомагають Кривому Рогу. У госпітальні бази міста передані близько 20 тисяч експрес-тестів, надточний ПЛР-аналізатор і біобокси для транспортування хворих з COVID-19. Також медики отримали сім сучасних апаратів штучної вентиляції легенів, а медики і правоохоронці міста забезпечені засобами індивідуального захисту.