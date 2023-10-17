Об этом рассказал владелец компании Олег Аверьянов. Как известно, Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело на основании актов Государственной аудиторской службы о том, что прибыль поставщиков ГСЧС и Минобороны – это убытки для государства.

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"Пожмашина" продолжает производство в Украине

Как рассказал владелец компании "Пожмашина", у него возникали мысли о переносе производства за границу.

Если государство вместо содействия промышленному производству по надуманным поводам возбуждает уголовные дела, другого выхода не остается. Друзья-предприниматели, которые выехали ранее, рекомендовали мне именно такой шаг,

– сказал Аверьянов.

По его словам, Евросоюз компенсирует затраты на перевозку оборудования и открытие производства.

"Но когда эмоции утихли, я понял, что убежать под давлением бестолковых чиновников и коррупционеров было бы несправедливо по отношению к 800 работникам моих предприятий и предприятий-партнеров. Лучше пусть те, кто создает невыносимые условия для производителей, убираются из Украины", – заявил Олег Аверьянов в интервью одному из изданий.

Как может дальше развиваться ситуация

Также владелец "Пожмашины" сообщил о перспективе решения проблемы актов ГАСУ, на основании которых ГБР возбуждает уголовные дела против украинских предприятий.

Я знаю, что мое дело рассматривалось в Офисе Президента. Владимир Зеленский ждет от правительства решения вопроса. Есть два варианта решения: правительственное постановление или новый закон,

– рассказал Аверьянов.

Предприниматель добавил, что, по его информации, Федерация работодателей Украины сейчас движется по двум этим путям.

Посмотрим, какой из них окажется короче. Представители государства должны исправить ошибку, а не кошмарить бизнес. Я очень надеюсь, что у чиновников и правоохранителей хватит ответственности, чтобы не допустить дальнейшего обострения,

– подчеркнул Олег Аверьянов.

Отметим, положение правительственного постановления, на основании которого ГАСУ издавала акты о признании ущерба предприятий убытками государства, уже отменено. Но решение об отмене не оказывает обратного действия. Поставки 2022 года теперь стали предметом расследования ГБР.