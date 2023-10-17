Про це розповів власник компанії Олег Авер'янов. Як відомо, Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу на підставі актів Державної аудиторської служби про те, що прибуток постачальників ДСНС та Міноборони – це збитки для держави.

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"Пожмашина" продовжує виробництво в Україні

Як розповів власник компанії "Пожмашина", у нього виникали думки про перенесення виробництва за кордон.

Якщо держава замість сприяння промисловому виробництву за надуманими приводами порушує кримінальні справи, іншого виходу не залишається. Друзі-підприємці, які виїхали раніше, рекомендували мені саме такий крок,

– сказав Авер'янов.

За його словами, Євросоюз компенсує витрати на перевезення обладнання та відкриття виробництва.

"Але коли емоції вщухли, я зрозумів, що втекти під тиском недолугих чиновників та корупціонерів було б несправедливо до 800 працівників моїх підприємств та підприємств-партнерів. Краще хай ті, хто створює нестерпні умови для виробників, забираються з України", – заявив Олег Авер'янов в інтерв'ю одному з видань.

Як може далі розвиватися ситуація

Також власник "Пожмашини" повідомив про перспективу розв'язання проблеми актів ДАСУ, на підставі яких ДБР порушує кримінальні справи проти українських підприємств.

Я знаю, що мою справу розглядали в Офісі Президента. Володимир Зеленський чекає від уряду розв'язання питання. Є два варіанти рішення: урядова постанова або новий закон,

– розповів Аверʼянов.

Підприємець додав, що, за його інформацією, Федерація роботодавців України зараз рухається обома цими шляхами.

Подивимось, який з них виявиться коротшим. Представники держави мають виправити свою помилку, а не кошмарити бізнес. Я дуже сподіваюсь, що в урядовців та правоохоронців вистачить відповідальності, щоб не допустити подальшого загострення,

– наголосив Олег Авер'янов.

Зазначимо, положення урядової постанови, на підставі якої ДАСУ видавала акти про визнання збитку підприємств збитками держави, вже скасовані. Але рішення про скасування не має зворотної дії. Відтак, поставки 2022 року тепер стали предметом розслідування ДБР.