Об этом пишет на своей фейсбук-странице политический аналитик Анатолий Октисюк.

В экспертных кругах циркулирует информация, что СБУ пришла с обысками в "Октагон" по указанию из высоких властных кабинетов. Цель – через громкие обвинения в терроризме захватить более 4 600 информационных плоскостей, которыми обладает эта компания,

– пишет эксперт.

Он отмечает, что " во время выборов билборды стоят очень дорого, и наружная реклама является одним из основных расходов партий и кандидатов".



Анатолий Октисюк обращает внимание на то, что владельцем компании "Октагон-Аутдор" является гражданин ЕС, который "уже почувствовал на себе действие "инвестнянь" в лицах СБУ и власти. Также со стороны власти неоднократно вспоминают народного депутата от "ОПЗЖ" Вадима Столара как младшего партнера".

Политический аналитик прогнозирует в связи с "наездом" на европейского инвестора еще один громкий инвестиционный скандал.

"Все мы хорошо помним заявление президента Эстонии, которая призвала европейский бизнес не инвестировать в Украину из-за того, что здесь забирают бизнес. А инвесторы не могут себя защитить в судах и правоохранительных органах", – напомнил эксперт о кейсе эстонского бизнесмена, у которого рейдеры отобрали ТРЦ Sky Mall. Аналитик обращает особое внимание на то, что "правоохранительные органы выполняют политические заказы власти, и этот случай в очередной раз показывает необходимость ускорения реформы СБУ".



Эксперт напоминает, что Эксперт напоминает, что СБУ инкриминирует "Октагон-Аутдор" тяжелую уголовную статью "терроризм", обвинив в якобы размещении рекламы российских оккупационных администраций в Крыму и ОРДЛО. Хотя компания указывает, что физически потеряла влияние на эти рекламные плоскости еще в 2014 году после аннексии этих территорий, а доказательствами СБУ являются фото из интернета.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора публикации и суждениями комментаторов.