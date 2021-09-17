Про це пише на своїй фейсбук-сторінці політичний аналітик Анатолій Октисюк.

В експертних колах циркулює інформація, що СБУ прийшла з обшуками до "Октагону" за вказівкою з високих владних кабінетів. Мета – через гучні звинувачення в тероризмі захопити понад 4600 інформаційних площин, якими володіє ця компанія,

– пише експерт.

Він зазначає, що "під час виборів біг-борди коштують дуже дорого, і зовнішня реклама є одним з основних видатків партій та кандидатів".

Анатолій Октисюк звертає увагу на те, що власником компанії "Октагон-Аутдор" є громадянин ЄС, який "вже відчув на собі дію "інвестнянь" в особах СБУ і влади. Також з боку влади неодноразово згадують народного депутата від "ОПЗЖ" Вадима Столара як молодшого партнера".

Політичний аналітик прогнозує у зв'язку з "наїздом" на європейського інвестора ще один гучний інвестиційний скандал.

"Всі ми добре пам'ятаємо заяву президента Естонії, яка закликала європейський бізнес не інвестувати в Україну через те, що тут забирають бізнес. А інвестори не можуть себе захистити в судах та правоохоронних органах",- нагадав експерт про кейс естонського бізнесмена, у якого рейдери відібрали ТРЦ Sky Mall. Аналітик звертає особливу увагу на те, що "правоохоронні органи виконують політичні замовлення влади, і цей випадок в черговий раз показує необхідність пришвидшення реформи СБУ".

Експерт нагадує, що СБУ інкримінує "Октагон-Аутдор" тяжку кримінальну статтю "тероризм", звинувативши в начебто розміщенні реклами російських окупаційних адміністрацій в Криму та ОРДЛО. Хоча компанія вказує, що фізично втратила вплив на ці рекламні площини ще у 2014 році після анексії цих територій, а доказами СБУ є фото з інтернету.

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