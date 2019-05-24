Представители крупного бизнеса рассказали, как ведут борьбу с трудовой миграцией

Поэтапное повышение уровня заработных плат решением правительства в Украине может способствовать в решении проблемы трудовой миграции, однако пока крупному бизнесу приходится поднимать оплату труда своим работникам самостоятельно.

В частности, холдинг "Метинвест" трижды за последние полтора года повышал зарплаты своим сотрудникам: последнее повышение составило в среднем 15%, об этом сообщается в пресс-релизе группы компаний.

"Мы повышаем заработную плату наиболее востребованным рабочим на предприятиях, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда и повышать внутреннюю эффективность", – отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Он уточнил, что повышением зарплат группа компаний пытается приблизить доходы украинских работников к европейским и таким образом добиться минимизации проблемы трудовой миграции.

"Наша цель – постепенно сократить разрыв в доходах между украинскими металлургами и их европейскими коллегами. Создать условия для того, чтобы украинцы не искали заработка за рубежом, а могли зарабатывать дома, в своей стране", – отметил он.