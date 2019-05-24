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      Представники великого бізнесу розповіли, як ведуть боротьбу з трудовою міграцією

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      Трудова міграція
      Трудова міграція / 5 канал

      Поетапне підвищення рівня заробітних плат рішенням уряду в Україні може сприяти у вирішенні проблеми трудової міграції, однак поки великому бізнесу доводиться піднімати оплату праці своїм працівникам самостійно.

      Зокрема, холдінг "Метінвест" тричі за останні півтора року підвищував зарплати своїм співробітникам: останнє підвищення склало в середньому 15%, про це повідомляється в прес-релізі групи компаній.

      "Ми підвищуємо заробітну плату найбільш затребуваним робочим на підприємствах, щоб залишатися конкурентоспроможними на ринку праці і підвищувати внутрішню ефективність", – зазначив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

      Він уточнив, що підвищенням зарплат група компаній намагається наблизити доходи українських працівників до європейських і таким чином домогтися мінімізації проблеми трудової міграції.

      "Наша мета – поступово скоротити розрив у доходах між українськими металургами і їх європейськими колегами. Створити умови для того, щоб українці не шукали заробітку за кордоном, а могли заробляти вдома, у своїй країні", – зазначив він.

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      Теги: Новини України Заробітчани
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