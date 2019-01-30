10:36
30 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические идеи России. Легализация чиновничьей коррупции
      Вєсті Кремля
      22:29, 29 января
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, 29 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Представители "Национального Корпуса" провели марш в честь Дня Героев Крут

      18 Читати новину українською
      Марш ко Дню Героев Крут
      Марш ко Дню Героев Крут / Фото из открытых источников

      В центре Киева возле памятника Героям Крут на Львовской площади собрались сотни активистов и представителей политической партии "Национальный Корпус", чтобы провести марш и почтить память Героев. Торжественным шествием участники мероприятия прошли к Аскольдову кладбищу, где состоялось торжественное возложение цветов.

      В марше приняли участие более 1000 активистов партии. Возглавили шествие, как известно, лидер политической партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий, глава Киевской городской организации "Национального Корпуса" Сергей Филимонов и первый спикер Александр Алферов.

      По словам организаторов, этот день является памятным для всех украинцев, ведь тогда, в 1918 году, молодые украинцы без всяких колебаний стали на защиту своей Родины и положили свои жизни ради будущего страны.

      "В этом году Украина празднует сто первую годовщину боя под Крутами. Мы все должны помнить этот подвиг молодых людей, которые умерли ради Украины, ради ее государственности", – отметил Андрей Билецкий.

      Нацкорпус герої Крут марш
      Марш ко Дню Героев Крут

      Лидер "Национального Корпуса", историк по специальности, отметил, что нынешняя ситуация очень напоминает вызовы и угрозы столетней давности.

      "Проведя исторические параллели с событиями современности, мы видим и можем сказать каждому, что молодежь была, есть и будет авангардом украинской независимости. Сейчас ситуация до боли напоминает вызовы и угрозы столетней давности – с той лишь разницей, что украинская молодежь и националистическое движение не повторят прошлые ошибки и не дадут колаборантам и коррупционерам в вышиванках предать Украину еще один раз", – заверил Билецкий.

      29 января это не просто исторический день для народа Украины, это день украинских студентов – отважных и мужественных. Потому, по мнению организаторов, он мог бы символически стать Днем студента в Украине.

      Также, глава Киевской городской организации "Национального Корпуса" Сергей Филимонов добавил, что как тогда, так и сейчас все надежды только на молодежь.

      "Тогда, 101 год назад, молодые герои-крутянцы понимали, что идут на смерть и шансов выжить почти нет. Но они выполнили свой долг и вышли победителями, получив вечную жизнь в сердцах украинских патриотов. Группа студентов оказалась едва ли не единственной сознательной силой, которая решительно и смело заглянула в пасть врага, тогда как крупные политики были заняты "мирными планами", нерешительностью и собственными иллюзиями", – подчеркнул Филимонов.

      марш День Героїв Крут
      Марш ко Дню Героев Крут

      Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области между войсками российских большевиков, которые пытались оккупировать Украину, и добровольцами – студентами, которые встали на защиту своей страны.

      Теги: Новости Украины Герои Крут История
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      сегодня , 08:40 Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      Артем Овдієнко 1874
      Главные новости 29 января: Порошенко снова идет в президенты и закрытие дела против Холодницкого
      сегодня , 08:05 Главные новости 29 января: Порошенко снова идет в президенты и закрытие дела против Холодницкого
      550
      Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      сегодня , 01:00 Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      Тетяна Мартинюк 792
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      29 января , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 5720
      Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      29 января , 21:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      292
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Черкассы празднуют День города (Фото)
       1 июня 2013 , 20:15
      Прогноз погоды на 16 ноября: шквальный ветер, гололед и мокрый снег
       16 ноября 2018 , 09:27
      Ливерпульская гастроль Ярмоленко: убийственная эффективность, безумное трудолюбие и дуэль родом из УПЛ
       16 сентября 2018 , 20:15
      Реал за последние 5 лет потратил на трансферы вдвое меньше Барселоны – Перес давно не покупает игроков дороже 50 млн
       30 октября 2018 , 21:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук