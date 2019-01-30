Представители "Национального Корпуса" провели марш в честь Дня Героев Крут

В центре Киева возле памятника Героям Крут на Львовской площади собрались сотни активистов и представителей политической партии "Национальный Корпус", чтобы провести марш и почтить память Героев. Торжественным шествием участники мероприятия прошли к Аскольдову кладбищу, где состоялось торжественное возложение цветов.

В марше приняли участие более 1000 активистов партии. Возглавили шествие, как известно, лидер политической партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий, глава Киевской городской организации "Национального Корпуса" Сергей Филимонов и первый спикер Александр Алферов.

По словам организаторов, этот день является памятным для всех украинцев, ведь тогда, в 1918 году, молодые украинцы без всяких колебаний стали на защиту своей Родины и положили свои жизни ради будущего страны.

"В этом году Украина празднует сто первую годовщину боя под Крутами. Мы все должны помнить этот подвиг молодых людей, которые умерли ради Украины, ради ее государственности", – отметил Андрей Билецкий.



Марш ко Дню Героев Крут

Лидер "Национального Корпуса", историк по специальности, отметил, что нынешняя ситуация очень напоминает вызовы и угрозы столетней давности.

"Проведя исторические параллели с событиями современности, мы видим и можем сказать каждому, что молодежь была, есть и будет авангардом украинской независимости. Сейчас ситуация до боли напоминает вызовы и угрозы столетней давности – с той лишь разницей, что украинская молодежь и националистическое движение не повторят прошлые ошибки и не дадут колаборантам и коррупционерам в вышиванках предать Украину еще один раз", – заверил Билецкий.

29 января это не просто исторический день для народа Украины, это день украинских студентов – отважных и мужественных. Потому, по мнению организаторов, он мог бы символически стать Днем студента в Украине.

Также, глава Киевской городской организации "Национального Корпуса" Сергей Филимонов добавил, что как тогда, так и сейчас все надежды только на молодежь.

"Тогда, 101 год назад, молодые герои-крутянцы понимали, что идут на смерть и шансов выжить почти нет. Но они выполнили свой долг и вышли победителями, получив вечную жизнь в сердцах украинских патриотов. Группа студентов оказалась едва ли не единственной сознательной силой, которая решительно и смело заглянула в пасть врага, тогда как крупные политики были заняты "мирными планами", нерешительностью и собственными иллюзиями", – подчеркнул Филимонов.



Марш ко Дню Героев Крут

Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области между войсками российских большевиков, которые пытались оккупировать Украину, и добровольцами – студентами, которые встали на защиту своей страны.