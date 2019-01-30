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      Представники "Національного Корпусу" провели марш на честь Дня Героїв Крут

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      Марш до Дня Героїв Крут
      Марш до Дня Героїв Крут / фото з відкритих джерел

      У центрі Києва біля пам’ятника Героям Крут на Львівській площі зібралися сотні активістів та представників політичної партії "Національний Корпус", щоб провести марш та вшанувати пам’ять Героїв. Урочистою ходою учасники заходу пройшли до Аскольдового кладовища, де відбулося урочисте покладання квітів.

      У марші взяли участь понад 1000 активістів партії. Очолили ходу, як відомо, лідер політичної партії "Національний Корпус" Андрій Білецький, глава Київської міської організації "Національного Корпусу" Сергій Філімонов та перший спікер Олександр Алфьоров.

      За словами організаторів, цей день є пам’ятним для всіх українців, адже тоді, у 1918 році, молоді українці без жодних вагань стали на захист своєї Батьківщини і поклали свої життя заради майбутнього країни.

      "Цього року Україна святкує сто першу річницю бою під Крутами. Ми всі мусимо пам’ятати цей подвиг молодих людей, які померли заради України, заради її державності", – наголосив Андрій Білецький.

      Нацкорпус герої Крут марш
      Марш до Дня Героїв Крут

      Лідер "Національного Корпусу", історик за фахом, зазначив, що нинішня ситуація дуже нагадує виклики та загрози столітньої давності.

      "Провівши історичні паралелі з подіями сьогодення, ми бачимо і можемо сказати кожному, що молодь була, є і буде авангардом української незалежності. Нині ситуація до болю нагадує виклики та загрози столітньої давності – з тою лише різницею, що українська молодь та націоналістичний рух не повторять минулих помилок і не дадуть колаборантам і корупціонерам у вишиванках зрадити Україну ще один раз", – запевнив Білецький.

      29 січня це не просто історичний день для народу України, це день українських студентів - відважних та мужніх. То ж, на думку організаторів, він міг би символічно стати Днем студента в Україні.

      Також, голова Київської міської організації "Національного Корпусу" Сергій Філімонов додав, що як тоді, так і зараз усі сподівання лише на молодь.

      "Тоді, 101 рік тому, молоді герої-крутянці розуміли, що йдуть на смерть і шансів вижити майже немає. Але вони виконали свій обов’язок і вийшли переможцями, здобувши вічне життя в серцях українських патріотів. Група студентів виявилася чи не єдиною свідомою силою, що рішуче та сміливо зазирнула у пащу ворога, тоді як великі політики були зайняті "мирними планами", нерішучістю та власними ілюзіями", – підкреслив Філімонов.

      марш День Героїв Крут
      Марш до Дня Героїв Крут

      Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути в Чернігівській області між військами російських більшовиків, що намагались окупувати Україну, та добровольцями – студентами, які встали на захист своєї країни.

      Теги: Новини України Герої Крут Історія
      Джерело: 24 Канал
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