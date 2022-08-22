Согласно инициированному и пролоббированному ею решению Кабинета Министров, с 1 сентября представителям бизнеса разрешат выезжать за границу на недельную командировку при условии выполнения ряда требований. Одно из них – залог в 200 тысяч гривен, информирует 24 канал. Срок, на который можно будет оставить Украину, составляет до 7 дней.

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Реация соцсетей на инициативу Свириденко

"Это смешно и плачевно. Депутаты делают только для себя. То госслужащие в отпуск едут, теперь бизнес с заоблачной зарплатой... То есть ФЛП в пролете и обычные трудолюбивые украинцы – тоже в пролете... Разочарована!" – написала Галина Ермоленко.

"Рабовладельцы на марше", – коротко прокомментировал нововведение Павел Себастьянович.

"Слуги народа" себя почувствовали просто феодалами, – согласился с ним Александр Кравченко.

"Ну да. И 200 тысяч залога. Так и напишите: богатым украинцам надоело сидеть без моря, Венской оперы и миланского шопинга. Пусть беднота воюет, а обеспеченные украинцы наконец-то поедут тусить. Все как обычно”, – констатировал Дмитрий Богдан.

“Ничего нового. Бедные воюют и гибнут, богатые убегают…” – подчеркнул Степан Петрович.

А что об инициативе думают эксперты

Эксперты также скептически оценивают пользу этой инициативы для бизнеса.

"Банки начнут выдавать кредиты в сумме 200 тысяч для залога под выезд. Вот и долгожданное стимулирование кредитования", – сказал экс-народный депутат и член совета Нацбанка Василий Горбаль.

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